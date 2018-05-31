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§ NG.kz
В Костанае проходят антитеррористические учения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Гостей и жителей города просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением передвижения на отдельных участках дорог, - говорится в пресс-релизе Костанайского областного оперативного штаба.
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§ Тот самый
Re: В Костанае проходят антитеррористические учения
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проводите ночью свои учения, ну или хотя бы не в 18:00, не в час-пик. Тогда точно с пониманием отнесемся
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§ Volonter
Re: В Костанае проходят антитеррористические учения
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 01.06.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно поддерживаю коммент выше! Почему в самый час-пик? Вчера такие кругали вырисовывал пока до дома добрался!
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§ 112
Re: В Костанае проходят антитеррористические учения
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Абсолютно поддерживаю коммент выше! Почему в самый час-пик? Вче

А террористы что, взрывают в такое время, "когда всем удобно"?
Они брат, ждать не будут..
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