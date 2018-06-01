112 Re: ДТП в Костанае - легковой автомобиль врезался в грузовик #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12448

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:14 Аварий сегодня несколько сиотрел, на Абая Хакимжанова что то там тоже застыло..

Погодные условия, не все к ним подготовлены..

Интересно что до после обеда практически пробок не было..

Часов в 16 начали появляться только, и то на Абая в центре, я на Каирбекова сиганул, там свободно..