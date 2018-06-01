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§ NG.kz
ДТП в Костанае - легковой автомобиль врезался в грузовик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил житель Костаная Дмитрий Воронцов. По его словам, ДТП произошло на улице Каирбекова, в районе пивзавода.
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§ Vital
Re: ДТП в Костанае - легковой автомобиль врезался в грузовик
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5591
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.. Как мир тесен. Это ж грузовик ктэк . Про него же писали в нг. Как его востановили и сколько денег потратили. В городе не так много зилков- вороваек. Да еще с самодельным кузовом.
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§ 112
Re: ДТП в Костанае - легковой автомобиль врезался в грузовик
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аварий сегодня несколько сиотрел, на Абая Хакимжанова что то там тоже застыло..
Погодные условия, не все к ним подготовлены..
Интересно что до после обеда практически пробок не было..
Часов в 16 начали появляться только, и то на Абая в центре, я на Каирбекова сиганул, там свободно..
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