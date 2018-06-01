112 Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир... #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12448

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата: Dron:

Ну не любит он футбол и бог с ним!

Непорядок!

Футбол это драйв, футбол это жизнь, футбол это прагматизм, футбол это бизнес..

Я тоже кстати не любитель футбола тутошнего..

Но лигу чемпионов как то иногда смотрю, заводит..

Но эту проспал в основе своей, как то уже не до нее..

На Рональдо интересно было посмотреть, сильная личность, хоть и плачет часто..