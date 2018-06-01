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≡ «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные тренеры "Тобола" и "Кызыл-жара-СК" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 13-го тура чемпионата РК по футболу вечером 31 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 0:1.
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§ alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Тесть мой ненавидит футбол, а ему за 60.


а откуда такая ненависть?

[Исправлено: alex_60, 01.06.2018 - 17:06]
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§ Seviriya
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а откуда такая неввисть?

индивидуалы толпу ненавидят, команда - толпа , болельщики, особенно неуправляемые - тоже толпа, вот не любят :-P
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§ kbkz1980
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3630
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

Мне просто любопытно,у таких как вы какие увлечения?
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§ Dron
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.06.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а откуда такая неввисть?

Да как то не интересовался ))
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§ Dron
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.06.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
государственная политика,

В Казахстане - да! Когда страна из собственного бюджета субсидирует клубы.
В остальном мире это бизнес, который приносит огромный доход.
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§ alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне просто любопытно,у таких как вы какие увлечения?


все уже поняли кто это.
поэтому личное дело , отвечать ей или нет.
ну и как наполеону.
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§ alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Да как то не интересовался ))


а зачем тогда выписывашь тут?
ты его спроси сначала.

[Исправлено: alex_60, 01.06.2018 - 17:36]
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§ Dron
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.06.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а зачем тогда выписывашь тут?
тыего спрси сначала.

И чем это тебя так заинтересовал мой тесть?? Ну не любит он футбол и бог с ним! Еще бы я его распрашивал.
Я допустим керлинг терпеть не могу, так что теперь, будем выяснять почему?

[Исправлено: Dron, 01.06.2018 - 17:50]
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§ Vital
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5591
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Походу это не Танюха Златоуст. Больше похожа на (гасил,иванько,неравнодушная ) вроде это тот самый персонаж который был за банин в свое время за личные оскарбления в личках.
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже у Роналдо потенциал скоро закончится..
И надежда..
Что это вообще такое?
Они набирают футболистов только надеясь на них?
На Бога надо надеяться, а самому не плошать..
Хорошая амъериканская пословица..
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Ну не любит он футбол и бог с ним!

Непорядок!
Футбол это драйв, футбол это жизнь, футбол это прагматизм, футбол это бизнес..
Я тоже кстати не любитель футбола тутошнего..
Но лигу чемпионов как то иногда смотрю, заводит..
Но эту проспал в основе своей, как то уже не до нее..
На Рональдо интересно было посмотреть, сильная личность, хоть и плачет часто..
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Буфона приятно смотреть..
Там его судья зря на мыло отправил..
А ведь испашки могли пролететь..
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§ Seviriya
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все уже поняли кто это.

все это кто? :-P вы единый?
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§ 112
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
alex_60:
все уже поняли кто это.

все это кто?

Я например понял и что с того?
Наверно я не все и не любитель обращаться за поддержкой ко "всем", затем чтобы потешить собственные личные мотивы..
А тут футбол, каждый имеет право прийти и смотреть..
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