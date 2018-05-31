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≡ Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32760
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недовольство нарушениями стандартов стройки выразил сегодня на редакционный WhatsApp "НГ" читатель Станислав Магаев.
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§ 112
Re: Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно подать думаю в суд на фирму застройщика..
Фото видеоотсчет есть, и засудить по полной!
Автор сам как думает?
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§ Медный
Re: Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2334
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.06.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так это мойки... там где надо мойки!
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§ 112
Re: Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.06.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня гонял по городу и так скажу, наказывать нужно всех..
Все грязные гоняли..Я тоже..
Куда штраф платить?
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§ Vital
Re: Грязь, разносимая камазами со стройки в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5591
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Станислав не много преувеличивает про астану. Мойки стояли на выходе только в районе строительства экспо. И то там где работали инфирмы. У наших местных не замечено такое чудо, ну если только единичный случай.
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