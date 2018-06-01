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§ NG.kz
Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в многоэтажках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В теплокомпании считают, что летом в многоэтажных домах расходуется тепловой энергии больше, чем это следует из суммарных показаний индивидуальных счетчиков горячей воды, установленных в квартирах.
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§ olegggon
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.06.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если кто-то меняет батарею, для чего приходится сливать воду по всему стояку в подъезде, то за этот расход воды будет платить конкретный хозяин квартиры."

А вода в стояке в момент слива фактически холодная, за что платить? За неё уже оплачено.
Короче опять придумали фантазёры.
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§ alex_60
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что. то не считают.
сколько счетчиком выходят из строя.
после подачи ими ржавой воды.
и которая не горячая а ржавая..
может лучше молчать чем говорить?
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§ Тюльпанчик
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 01.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом. Ну сколько уже можно, то коэффициент газовики придумали, то ктэк с этими счетчиками. Это вообще правомерно? Или мы сейчас пару лет будем платить дружно за то, что у кого-то полы теплые, а потом выяснится, что это незаконно, пишите заявления,мы вам все вернем, как было с газом. Только никто ничего не возвращает, гребут-гребут. Ухххх :-o
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§ alex_60
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вообще он понимает что говорит?
какие то девочки из фирмы которую "кто-то создал и воздуха", под себя,
а это коррупция налицо.
ходят с фотиками, когда все на работе, и бумажки ложал- сбросьте нам
на номер показания. да у половины людей нет этих аппаратов чтобы им сбросить..
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§ Алиса
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4135
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему до сих пор не ввели тариф на воздух, на чих, на пук? это очень странно, даже, скажем так, настораживает! :-x
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§ yudjin
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5332
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.06.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а на черта им контролёры? пусть ходят и выявляют у кого там что греет помимо кассы.
А то решили выехать лёгким способом - взвалить свой недосмотр на честных и добропорядочных соседей того парня.
К тому же, думаю, только идиот сделает тёплый пол во всей квартире (чтобы летом задыхаться)... ну туалет с ванной от полотенцесушителя... Ну прям колоссальные потери! К тому же в змеевике итак вода есть, а если его сделать во все стены санузла... или есть нормы сколько метров позволительно?
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§ Горожанин_kst
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1151
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Самое интересное, что при обосновании тарифа возможные потери в виде поправочных коэффициентов наверняка берутся в расчёт. Беда для тепловиков наш переход с общего тарифа на счётчики...тиграм в клетку тапереча не докладывают, вот оне на людей и кидаются)))

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.06.2018 - 15:01]
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§ MedVed820607
Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 01.06.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне вот интересно. У меня нет прибора учета личного. Есть общедомовой. Они там что-то насчитают а разницу на меня чтоли???. Тогда я приду в суд и скажу по норме столько-то - оплатил. Все что выше досвидос и суд удовлетворит. Т.к. по сути получается кабальный договор КТЭК может там считать все что ему на душу положит, а я должен платить? Если так будет мне проще отказаться от их услуг и пользоваться только электронагревателем и вода будет чище и я смогу реально сам регулировать свои расходы.
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