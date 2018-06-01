MedVed820607 Re: Общедомовые теплосчетчики впервые будут работать летом в... #8





(Пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 15.07.13 (Пользователи) Отправлено: - 15:21 мне вот интересно. У меня нет прибора учета личного. Есть общедомовой. Они там что-то насчитают а разницу на меня чтоли???. Тогда я приду в суд и скажу по норме столько-то - оплатил. Все что выше досвидос и суд удовлетворит. Т.к. по сути получается кабальный договор КТЭК может там считать все что ему на душу положит, а я должен платить? Если так будет мне проще отказаться от их услуг и пользоваться только электронагревателем и вода будет чище и я смогу реально сам регулировать свои расходы.