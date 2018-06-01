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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, к войне готов?)))

А мне то что? Алюминиевые ложки
и чашки я привёз с собой из Кустаная.
Пенсию и зарплату никто,даже
трамп нам с Барбарой - не отменит... :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нам с Барбарой - не отменит..


что ты.. она же не на пенсии..
мой зять в августе идет. на пенсию.
10000 евро говорит будет получать.

[Исправлено: alex_60, 01.06.2018 - 13:21]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я привёз с собой из Кустаная.


не привез. отобрали бы и дорого.
я своим отправлял. потом. ездили люди-туда-сюда.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]Алюминиевые ложки и чашки я привёз с собой из Кустаная.[b]
Цветмет вывозил из страны. Мдя.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
10000 евро говорит будет получать.

Завгар - молодец. У Меркель - будет всего 7 000... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цветмет вывозил из страны. Мдя.

Да,конрабандой - вывозили.
Представь себе- 3 млн. ложек,
чашек и вилок - вывезли... :-o :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У Меркель - будет всего 7 000...


ну у нее то с комсомольских гдрс-ких . поэтому так мало.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс появился, Энгельса пока не видно.
интересно Ленин будет?
Наполеон то уже есть.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Маркс появился,


кстати ничего личного. Маркс может самый адекватный тут.
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