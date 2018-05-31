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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2333
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Публичные жалобы на других участников Форума.

ты уж определись или ты хочешь чтобы на тебя писали доносы или нет :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
р заканчивает следующими строками

Хм..
Предлагаешь форум открыть там?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
определись или ты хочешь чтобы на тебя писали доносы или не

Пусть пишут, но в открытую не бегают просто жаловаться ради отзыва жалости, тем самым унижая собственное достоинство..
Жалоба тоже ведь должна быть сугубо профессиональным инструментом, если мы говорим о жалобах по профессиональному комментированию..
Но вот жалоба что - Он мне просто не понравился и его все не любят", как он нажаловался, не имеет ничего общего с профессионализмом и вообще с газетой..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2333
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.06.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что в тебе профессионального, что ты от других это требуешь? :-)
Напоминает само провозглашённую интеллигенцию :lol:

[Исправлено: Медный, 01.06.2018 - 00:53]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы...
Пока существует флуд, мы всегда будем знать, что есть место, где не работает ничего - ни логика, ни здравый смысл, ни чего. Территория сплошной фантасмагорической ирреальности.
Ну вы поняли. :lol:
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лето наступило. 1 июня.
но прохладно что-то.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2333
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.06.18 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да, всех с летом!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Медный:

И с днем защиты детей!!!
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня на автобусах бесплатно?
и мороженое по 5 тенге?
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еду смотрю.
форды сегодня в городе нашем на 30 процентов дешевле.
рено только на 400000 тенге.
думал, но не понял. почему так.

[Исправлено: alex_60, 01.06.2018 - 13:10]
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§ Seviriya
Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с первым днем зимы , хех :-P
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* Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.06.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тест после регистрации.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это тест после регистрации.


тест пройден. зачет.
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