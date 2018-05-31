Цитата: Медный:

определись или ты хочешь чтобы на тебя писали доносы или не

Пусть пишут, но в открытую не бегают просто жаловаться ради отзыва жалости, тем самым унижая собственное достоинство..

Жалоба тоже ведь должна быть сугубо профессиональным инструментом, если мы говорим о жалобах по профессиональному комментированию..

Но вот жалоба что - Он мне просто не понравился и его все не любят", как он нажаловался, не имеет ничего общего с профессионализмом и вообще с газетой..