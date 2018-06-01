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≡ «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные тренеры "Тобола" и "Кызыл-жара-СК" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 13-го тура чемпионата РК по футболу вечером 31 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 0:1.
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* alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да.
стоит не не сьездить.
и такой результат.
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§ Обликоморале
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зидан покидает Реал, может к нам пригласить?)))))))
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§ Vital
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни когда не любил футбол. Скучная, нудная, игра. Для меня загадка , почему именно в футбол столько денег во всем мире выкидывают. Мне больше по душе хоккей! Яркая , динамическая борьба, движение, скорость, красота! Современная как и жизнь.
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