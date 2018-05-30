drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12276





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Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 Цитата: alex_60:

завидуешь. сам то . в мои годы..

Да,Алекс. Был у меня в Тарановке-металлический

гараж.Покрашенный в синий цвет.Краску-брал

на ТРМЗ.Та двигателя красили синей краской.

Когда переехал в Убаганское,построил себе-

шлакоблочный. В железном было - интересней.

Стоял он не возле дома. Пиво было Рудненское.

А в Убагане гараж стоял возле дома. Но там

лес - был рядом...