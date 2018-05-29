сайлау курманов Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2746

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 недавно проходил свидетелем по одному делу , так следователь - молодая майорша , тупая из тупых каких еще поискать надо, а сколько грамматических ошибок в протоколе допроса , моя учительница по русскому родителей вызвала бы по такому факту, задает мне вопросы и сама же выдвигает несколько вариантов ответов , короче не знаю что и думать