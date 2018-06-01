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§ NG.kz
«Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир Никитенко
NG.kz

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(Пользователи)
Сообщений: 32754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные тренеры "Тобола" и "Кызыл-жара-СК" прокомментировали матч этих команд, который прошел в рамках 13-го тура чемпионата РК по футболу вечером 31 мая на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 0:1.
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§ alex_60
Re: «Надеемся на Жумаскалиева, у него есть потенциал» - Владимир...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да.
стоит не не сьездить.
и такой результат.
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