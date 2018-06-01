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≡ Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.18 - 04:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 31 мая, сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ на брифинге в Региональной службе коммуникации.
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§ сайлау курманов
Re: Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.06.18 - 04:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нынче чиновников больше , чем бродячих собак , на кой сдался в деревне аким? это как в городе в каждом микрорайоне по акиму , кстати так было в конце девяностых в славном городе кокшетау , кажись святой был главным акимом
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§ Обликоморале
Re: Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это смотря какие чиновники. Если только мелкие клерки.
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§ костанаец
Чиновники стали реже нарушать этические нормы в Костанайской области
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 01.06.18 - 09:34
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