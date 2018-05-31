Цитата: Горожанин_kst:

слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. П

Мы да, по сути своей мы слабаки..

Я например, меня раньше воспитали в школе так, что без меня и моего участия на самом верху должно все решаться..

От меня требовалось выучиться 10 классов, поступить на учебу и если надо в армию.

Жениться в 22 года.

Работать на благо Родины и воспитывать детей.

В 75 благополучно умереть..

Ну посадить дерево там и дом построить, это уже байка в 90х узнал..

Всё.

Ни к чему новому, а тем более заботам по переизбранию президентов, нас не учили..

Как и воле характера, как и самостоятельности, как и какой то там хватке за жизнь..

А потому мы не готовы, наши дети не будут готовы и дети их детей..

Ну разве только лет через 150..