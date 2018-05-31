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Горожанин_kst:
слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. П
Мы да, по сути своей мы слабаки..
Я например, меня раньше воспитали в школе так, что без меня и моего участия на самом верху должно все решаться..
От меня требовалось выучиться 10 классов, поступить на учебу и если надо в армию.
Жениться в 22 года.
Работать на благо Родины и воспитывать детей.
В 75 благополучно умереть..
Ну посадить дерево там и дом построить, это уже байка в 90х узнал..
Всё.
Ни к чему новому, а тем более заботам по переизбранию президентов, нас не учили..
Как и воле характера, как и самостоятельности, как и какой то там хватке за жизнь..
А потому мы не готовы, наши дети не будут готовы и дети их детей..
Ну разве только лет через 150..