Цитата: Горожанин_kst:

Нет, Марик, те события, их зачинщиков, надо именно осудить. Пусть заочно (их ведь давно нет в живых). И сделать это должны прежде всего теперешние коммунисты.

А что это даст именно тебе? Моральное удовлетворение? А давайте тогда будем требовать от всех покаяния! С поляков спросим за Смутное время, с монголо-татар ( в широком смысле этого этнонима) за Иго, с крестоносцев за то, что хотели Прибалтику отжать. да тут непаханное поле для деятельности!

Правда, и самим придётся покаяться. За то, что дали тем же прибалтам государственность, спасли грузин от уничтожения и ассимиляции, за Среднюю Азию, за болгар, за спасение (неоднократное) европейских народов. За то, что поддержали независимость молодых тогда Североамериканских Штатов.

Вот только подход какой-то однобокий. Учите Историю! И не будет возникать такого желания - требовать покаяния от кого-бы то ни было.