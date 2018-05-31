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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Нужно раскрыть всю правду, и дать оценку. Ч

Еще на 50 лет заморозили архивы..
Если народишко узнает правду, он просто ужаснется..
Еще же живы полагаю родственники репрессированных..
Через 50, уже 45 лет, никого не будет и можно будет открыть честь правды..
Мы ведь так же не знаем всей правды и прошлом, например что то там лет 150 назад..
Потому что нельзя говорить о том, как и на каких уровнях решаются такие дела и главное с кем..
Думаешь одни коммунисты виноваты?
Отнюдь..
Был сговор с немцами это раз..
Ну и там по нарастающей..
Отчего появился Гитлер?
Но то отдельная история..
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кто предлагает тебе забыть о своих предках?!

Перечитай внимательно статью еще раз..
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Нет, Марик, те события, их зачинщиков, надо именно осудить. Пусть заочно (их ведь давно нет в живых). И сделать это должны прежде всего теперешние коммунисты.

А что это даст именно тебе? Моральное удовлетворение? А давайте тогда будем требовать от всех покаяния! С поляков спросим за Смутное время, с монголо-татар ( в широком смысле этого этнонима) за Иго, с крестоносцев за то, что хотели Прибалтику отжать. да тут непаханное поле для деятельности!
Правда, и самим придётся покаяться. За то, что дали тем же прибалтам государственность, спасли грузин от уничтожения и ассимиляции, за Среднюю Азию, за болгар, за спасение (неоднократное) европейских народов. За то, что поддержали независимость молодых тогда Североамериканских Штатов.
Вот только подход какой-то однобокий. Учите Историю! И не будет возникать такого желания - требовать покаяния от кого-бы то ни было.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но так и не построил светлого будущего, к которому стремились, тут не надо говорить.

На данный момент это скорее всего "светлое прошлое".
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вон, у Драка спроси как немцы живут. Осудили нацистов, многие были чьими-то дедами. Примирились со своей историей и живут дальше.

"План Маршалла". Тебе знаком такой термин? И если знаком, то тогда ты не должен рассуждать об уровне жизни немцев. Это всё было построено на американские деньги. А вот от СССР американцы потребовали вернуть всю технику, поставленную по ленд-лизу. Не знал об этом?!
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
таноми52


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Сообщений: 16
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фридрих Ницше сказал:" Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, что избыток истории вредит жизни"
Так что излишнее использование истории наносит вред настоящему
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Ваш земляк


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Сообщений: 1655
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вечером иной раз сериалы какие и посмотрю одним глазом. Много их сейчас снимают, именно о том времени, и знаешь, в отнюдь не отрицательных тонах, не без подонков, но в целом с сожалением. За детством и молодостью ностальгируют. Как, впрочем, каждый из нас. Все мы родом оттуда.
Но тем не менее дела большевиков... что сделано то сделано.

Для тебя сериалы - это основной поставщик информации о том времени?!О_о... Что-то я в тебе разочаровываюсь...
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§ Обликоморале
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять одни и те же споры.
Не надоело?)))
Макарычу, отдельное БРАВО!! Самое разумное, что прочитал по теме. Такое вот мое субъективное мнение. Все остальное напоминает флуд
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* Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 09:52
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