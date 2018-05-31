сайлау курманов Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2746

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:10 наших чиновников умом не понять , совершенно добротный асфальт по сандригайло , что в рудном разворошили и укладывают заново , а прилегающие улицы даже щебнем не присыплют , так утопаем в непролазной грязи , только зелень взошла , пошли ее стричь , жужжат целый день , а вся окраина города как одна большая свалка , даже некому убрать