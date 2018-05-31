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§ NG.kz
Горячая вода 2 куба в день. Но она еле теплая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 микрорайон Костаная, в домах бежит еле теплая вода вторые сутки. "Горячая вода - это вода, имеющая температуру не менее 50 градусов по Цельсию". На данный момент мы имеем не более 39-41 градусов. Полное нарушение норм СН РК.
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§ 112
Re: Горячая вода 2 куба в день. Но она еле теплая
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спустите и будет вам счастие..
Но я в таких случаях если пошло такое в несколько дней, редко, но бывает, включаю просто бойлер..
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