Цитата: Сыкымы:

Товарисчу явно не хватает шашки с погонами, ну и полномочий, конечно же.

Будь его воля - всех неугодных забанил бы...



Дальше, насчет этих слов, вот его ответ..



Цитата: Ваш земляк: вот такое моё предложение. А почему бы не писать, кто модерирует в данный момент тему? Ну чтобы страна знала своих героев! Кто именно стоит на страже нравственности, соблюдения правил Форума и т.д. Я бы тогда не стал бы заходить на данную ветку, несмотря на все Ваши уверения в беспристрастности модерации. Думаю, меня многие поддержут.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765122&topic_id=582&forumid=3#765122



Будь его воля как говорится..

Многие поддержут..

То есть я, как один из "многих", а нас тут примерно 25 пользователей, должны вмешиваться в работу, именно в работу сайта, не в его правила и какие то амбиции, а именно в рабочую часть, и начать процедуру отсчета работников сайта перед нами на Первый и Второй - Пост принял?

Зачем?

Это и так видно, кто где на сайте, кто в новостях, кто в газете и кто на форуме, нажав всего лишь кнопку "дальше"?

Зачем он нам говорит, чтобы кто то из работников сайта, помимо журналистов, что в корне верно, отсчитывался именно за свою работу с 2х до 5ти или с утра до вечера, отойдя на обед, либо по каким то личным нуждам?

Это вообще что?