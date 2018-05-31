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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вот видишь, сам признался...

Он?
Если учесть что Тимур обращался к Земляку?
А ты что, не поняв опять в дебри?
Иногда понимаешь лучше для начала научиться мыслить, прежде чем слово, которое предназначено определенному человеку использовать перепихивая его в своих целях..
Кстати, какие у тебя цели, кроме цели адвоката обиженных тут?
Цель как и у Земляка, бесконечно на меня жаловаться?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы статьи научился профессионально комментировать..
Зачем ты здесь?
Представь что флуда нет, меня нет..
Што ты будешь тут делать?
До регистрации тебе было легко, переменил Аноним на Гость или кустанаец и дальше беседуешь..
Что ты можешь предложить сейчас?
Мне то это в легкую, я привык писать с одного ника и даже если не будет никого, буду профессионально относиться к тому, чего от меня ожидают..
Ты, потеряешься?
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
картошка племяша уже появилась на свет..

Через месяц...
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Он?

Ты
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если учесть что Тимур обращался к Земляку?
А ты что, не поняв опять в дебри?
Иногда понимаешь лучше для начала научиться мыслить, прежде чем слово, которое предназначено определенному человеку использовать перепихивая его в своих целях..
Кстати, какие у тебя цели, кроме цели адвоката обиженных тут?

Цитата:
112:
Хоть бы статьи научился профессионально комментировать..
Зачем ты здесь?
Представь что флуда нет, меня нет..
Што ты будешь тут делать?
До регистрации тебе было легко, переменил Аноним на Гость или кустанаец и дальше беседуешь..
Что ты можешь предложить сейчас?
Мне то это в легкую, я привык писать с одного ника и даже если не будет никого, буду профессионально относиться к тому, чего от меня ожидают..
Ты, потеряешься?

Бла-бла-бла... Это всё, на что ты способен, "профессианал"
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Через месяц...

Хоть через год..
Дело же не в ней..
Ты опять смотришь перед носом...
Дело в старании, в предрасположенности, в стремлении наконец..
И результат будет когда то там далеко, когда он уже станет взрослым..
Локально вокруг себя можно смотреть например на дерево с бананом, и ерунда что где то там сидит серый волк с большими зубами и страшными глазами, которого нужно обойти, главное достать и съесть здесь и сейчас..
Но мы то гомосапиенс, мы должны быть хоть чуточку по умнее всяких примитивных инстинктов..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
бла-бла... Это всё, на что ты способен

Еще раз.
От нас требуется Обсуждение публикаций.
Заметь, не Осуждение и не прилюдные поцелуи, либо гонка за кем то в поисках причин своего личного несчастья и одиночества, бесконечные жалобы ценою в 9 лет затем, чтобы свести какие то личные амбиции в положительное русло и тд и тп..
Главное тут, профессиональное Обсуждение..
Все остальное Шлак..
Для этого в принципе и создан флуд и офтопик или же такого плана темы, чтобы заниматься там, отдыхать от профессионального Обсуждения, решать какие то вопросы, не имеющим к Обсуждениям ничего общего или же еще что то..
Но еще раз, главное не эти темы.
Главное быть тем, зачем ты здесь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Товарисчу явно не хватает шашки с погонами, ну и полномочий, конечно же.
Будь его воля - всех неугодных забанил бы...


Дальше, насчет этих слов, вот его ответ..

Цитата:
Ваш земляк: вот такое моё предложение. А почему бы не писать, кто модерирует в данный момент тему? Ну чтобы страна знала своих героев! Кто именно стоит на страже нравственности, соблюдения правил Форума и т.д. Я бы тогда не стал бы заходить на данную ветку, несмотря на все Ваши уверения в беспристрастности модерации. Думаю, меня многие поддержут.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765122&topic_id=582&forumid=3#765122

Будь его воля как говорится..
Многие поддержут..
То есть я, как один из "многих", а нас тут примерно 25 пользователей, должны вмешиваться в работу, именно в работу сайта, не в его правила и какие то амбиции, а именно в рабочую часть, и начать процедуру отсчета работников сайта перед нами на Первый и Второй - Пост принял?
Зачем?
Это и так видно, кто где на сайте, кто в новостях, кто в газете и кто на форуме, нажав всего лишь кнопку "дальше"?
Зачем он нам говорит, чтобы кто то из работников сайта, помимо журналистов, что в корне верно, отсчитывался именно за свою работу с 2х до 5ти или с утра до вечера, отойдя на обед, либо по каким то личным нуждам?
Это вообще что?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..

Цитата:
Ваш земляк: ради общения с интересными мне людьми.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765122&topic_id=582&forumid=3#765122

Вот это отпад!
То есть он, обвиняя меня в каких то фото, которые часто относятся к тематике, обвиняя меня в том, что пишу что то о себе, Инста или как его там, такое неблагозвучное для русского языка название, тем не менее видит сайт НГ как агенство знакомств, поиск друзей, сайт по поиску общения от омрачающего жизнь одиночества?
То есть он хочет единолично тут писать и общаться, не делая основного, а это профессиональное Обсуждение тем?
Ну скажу для этого есть великое множество сайтов общения между людьми, не подразумевающие Обсуждение насущных статей..
Тут же как я и сказал, общение, поцелуйчики, личные амбиции, неприязнь, все это Шлак.
Нужно заниматься тем не менее и основной нашей задачей!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удаляют за то, что я культурно и вежливо называю Оцифрованного тем, кем он является по жизни. Причём у других это проходит, а вот у меня почему-то нет. Где же ваша беспристрастность?!?! :-x :-x :-x
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.05.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Идем дальше..

Иди! И не просто иди, а, как поётся у Шнура, "ехай!"
Что-то ты по тихому слился , ничего не ответив на мой коммент за # 11354. Стрёмно стало?! Настоящщий мужчинка..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ничего не ответив на мой коммент за # 11

Хм..
Насчет того, что я тебя "обдолбал"?
У тебя там как с восприятием то?
Как понять это слово, обдолбал?
Я долбал тебе кувалдой, кулачком, дубиной?
Это вообще что за вопрос то такой?
Отвечаю - Нет, я тебя не долбал..
Ответ устраивает?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Настоящщий мужчинка..

По крайней мере не жалуюсь на каждом углу, как это делаешь ты..
Не пугаю что приеду там куда то и начну что то делать говоря не правду на публику, так ведь?
Зачем?
Зачем вообще ты этим бравировал перед тетеньками?
Я уже объяснял тебе, как только так сразу, дам в личку номер телефона и адрес, если что..
Что же ты, сдулся, настоящий мушчинка?
Вот то то..
И не нужно мне говорить, стараясь играть на публику, о том что такое мушчина..
Потому что глядя на тебя, жалобы на меня которого даже пресек Валентин, потому что ему надоело, просто жалко..
И да, жалуясь на меня в открытую всем, ты постоянно нарушаешь один из пунктов правил..
Сейчас даже посмотрю какой пункт..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12432
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот пункт правил, которые нарушаешь ты каждый день :

- 2.2.17. Публичные жалобы на других участников Форума.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34440&forumid=10
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