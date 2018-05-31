/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае, выяснили корреспонденты "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае, выяснили корреспонденты "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Урны для раздельного сбора мусора появились в Костанае на этой неделе. Экологическую идею выдвинул Максим КЛИМЕНТЬЕВ - директор ТОО «Атамекен 4 плюс», которое занимается сортировкой мусора.
Читать новость

§ Сергей_я
Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2478
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.05.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У меня новый «Айфон 10» и «Тойота Ленд Крузер Прада».

Ну айфоны есть даже у студентов. А прадиков у нас чуть не больше чем дастеров.
Профайл

§ таноми52
Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происхождение такого богатства приветствую! Чем богаче станет, тем чище будет наше окружение!
Профайл

§ kbkz1980
Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.05.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Важно: отходы из урн в машину будут загружать одной большой кучей, но на предприятии он снова отправится на линию сортировки.

А на кой ляд эти урны тогда.
Профайл

§ yudjin
Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5331
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А на кой ляд эти урны тогда.

видимо дело в цене...или поставить одну за 5500 ...или сразу 4... и волки сыты, и бюджет освоен...
А так молодцы, что хоть как-то очищают заср...ый город от потребл...тской упаковки.
Профайл

§ Убийца драконов
Re: Куда привозят мусор из новых урн, установленных в Костанае,...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 31.05.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже не пойму, зачем ставят на мусорках клетки-баки по категориям материала, а все в итоге сваливается в одну кучу в грузовике.

[Исправлено: Убийца драконов, 31.05.2018 - 22:16]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 1
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх