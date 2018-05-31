|Цитата:
112:
Если учесть что Тимур обращался к Земляку?
А ты что, не поняв опять в дебри?
Иногда понимаешь лучше для начала научиться мыслить, прежде чем слово, которое предназначено определенному человеку использовать перепихивая его в своих целях..
Кстати, какие у тебя цели, кроме цели адвоката обиженных тут?
Цитата:
112:
Хоть бы статьи научился профессионально комментировать..
Зачем ты здесь?
Представь что флуда нет, меня нет..
Што ты будешь тут делать?
До регистрации тебе было легко, переменил Аноним на Гость или кустанаец и дальше беседуешь..
Что ты можешь предложить сейчас?
Мне то это в легкую, я привык писать с одного ника и даже если не будет никого, буду профессионально относиться к тому, чего от меня ожидают..
Ты, потеряешься?
Бла-бла-бла... Это всё, на что ты способен, "профессианал"