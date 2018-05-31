Извините граждане, что приходиться много писать в ветку

Цитата: Горожанин_kst:

Вопрос КАК эти блага и за счет чего создавались. То что это блага-сомнений как раз нет.

А где эти блага сейчас? Не считаете ли вы что эти жертвы теперь стали бессмысленными, коль вас отодвинули от этих благ и кто-то забрал их себе?



Цитата: Горожанин_kst:

Результат оправдывает средства? Ну... ну...

Ну не нам об этом судить.Об этом нужно думать до того. Можно поставить мысленный эксперимент: где вы станете преступником и врагом государства но спасёте миллионы убив тысячи. оправдывает ли?

Не ставьте вопросы на которые вам не придётся никогда отвечать, потому что мы люди не того масштаба.

Цитата: Горожанин_kst:

Ленин лишь последователь

Ну это уж наброс жалкий. Аналогия: Велик ли Человек который развил теорию до практики.

Велики ли все те учёные, которые сделали открытия исходя из открытия Ньютона? Горожанин, дорогой. Что-то ты опять в анархизм головного мозга ударился

Цитата: Горожанин_kst:

Анархизм-высшая форма человеческой организации

Теперь понятно, ты не серьёзно