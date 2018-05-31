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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 19:56
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с выше написанным, но вот
Цитата:
Макарыч:
Национализм это уважение своей нации. Ничего плохого.
Высокомерное отношение к другим нациям это нацизм, а не национализм.

Давайте порассуждаем. Отношение уважительное к своей, а к другим? наверное нацизм? А если не только к своей? Интернационализм?
т.е. есть понятие и отношение этого термина к другим "таким же", положительное и отрицательное
Так есть ли сам "национализм", если без отношения к "из вне" он не может существовать и становится или "нацизмом" или "интернационализмом"?
вот как то так
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мол, мы такие умные и великие, но нам пришлось пойти на огромные жертвы.

Это он так противопоставляет тёплое - мягкому?
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Фактически благодаря их работе СССР смог подготовиться к ­войне с фашистской Германией и победить. Но история объявила героями совсем других людей.

Думаю такие слова нужно чем то подтвердить? Или так можно сказать о чём угодно
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Много их сейчас снимают, именно о том времени, и знаешь, в отнюдь не отрицательных тонах, не без подонков, но в целом с сожалением. За детством и молодостью ностальгируют. Как, впрочем, каждый из нас. Все мы родом оттуда.
Но тем не менее дела большевиков... что сделано то сделано.

Приведи пожалуйста примеры современных сериалов, где НКВД-шник показан положительным героем и у него нет коллег ублюдков?
Я наверное многого прошу. Это же "комбо"
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините граждане, что приходиться много писать в ветку
Цитата:
Горожанин_kst:
Вопрос КАК эти блага и за счет чего создавались. То что это блага-сомнений как раз нет.

А где эти блага сейчас? Не считаете ли вы что эти жертвы теперь стали бессмысленными, коль вас отодвинули от этих благ и кто-то забрал их себе?

Цитата:
Горожанин_kst:
Результат оправдывает средства? Ну... ну...

Ну не нам об этом судить.Об этом нужно думать до того. Можно поставить мысленный эксперимент: где вы станете преступником и врагом государства но спасёте миллионы убив тысячи. оправдывает ли?
Не ставьте вопросы на которые вам не придётся никогда отвечать, потому что мы люди не того масштаба.
Цитата:
Горожанин_kst:
Ленин лишь последователь

Ну это уж наброс жалкий. Аналогия: Велик ли Человек который развил теорию до практики.
Велики ли все те учёные, которые сделали открытия исходя из открытия Ньютона? Горожанин, дорогой. Что-то ты опять в анархизм головного мозга ударился ;-)
Цитата:
Горожанин_kst:
Анархизм-высшая форма человеческой организации

Теперь понятно, ты не серьёзно
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1147
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Крик совы...там ГэБэшник положительный главный герой и начальство у него строгое и суровое, но не ублюдочное, а плохиши среди милиционеров наличиствуют, которые ему приданы. Чего только в жизни не бывает, да?)
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