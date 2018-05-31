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§ NG.kz
Детские прокуроры и судьи могут появиться в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правоохранительные ведомства работают над введением должностей детских судей, прокуроров и следователей. Об этом заявила депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева.
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§ Seviriya
Re: Детские прокуроры и судьи могут появиться в Казахстане
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дошло наконец то. ;-)
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