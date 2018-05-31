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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Засчитано, Марик)
У них нацпотов ничуть ни меньше нашего, "масковскому высакамерию" ещё в совковые времена поражались). Благо не все такие.
Национализм здравым не бывает.
Патриотизм-да.
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект).


Да, Сталин мастерски использовал в 1920-х годах послевоенную слабость Германии, а в 1930-х - Великую депрессию в США. Насчёт "десятков тысяч иностранных специалистов" не знаю, но вот в бюро именитого архитектора Альберта Кана, оставшегося без работы в Великую депрессию, трудились 25 американских и 2,5 тысячи советских инженеров, которые изучали западную науку проектирования и строительства крупных промышленных объектов. Ибо дешёвой рабочей силы в СССР было с избытком, а ИТР не хватало.Американцы и немцы построили бы в СССР еще больше заводов. Но у Союза в 1932 году начала заканчиваться валюта, основным источником которой был экспорт зерна.Как раз перед голодом. Под различными (часто надуманными) предлогами разрывались контракты с иностранными фирмами. Советские очень быстро перенимали у американцев и немцев, как нужно строить промышленные объекты. К примеру, первую домну Магнитки выкладывали 2,5 месяца полностью под присмотром американских рабочих, а на четвертую ушло меньше трех недель. И помощь западных ­спецов уже не пригодилась.
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
таноми52


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Сообщений: 14
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
31 мая публикуют свой меморандум «О признании геноцида казахов». Даже, если когда нибудь официально признают, что она нам даст в реальной жизни,


Если их план осуществится, то следующий шаг, думаю, - претензии к России с целью получения компенсации.
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12428
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Национализм здравым не бывает.
Патриотизм-да.

Национализм вообще то одна из форм патриотизма..
Вот где бы была Германия без него, это известно, ее как государства не было бы давно..
Китай как пример..
Он бы распался на великое множество среднеазиатских стран типа Тайваньцев или Кампучийцев, над которыми стояли бы сейчас с грозным видом та же Германия и США..
Англия..
Да она бы не захватила пол мира благодаря своему национализму..
То же самое Испания когда то, Рим, Израиль..
Если бы евреи были такими добренькими, у них не было бы своей Родины до сих пор..
Так что национализм для развития этноса, по моему это одно из лучших сотворений Человекуса как вида..
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
те события, их зачинщиков, надо именно осудить. Пусть заочно (их ведь давно нет в живых). И сделать это должны прежде всего теперешние коммунисты.


С этим соглашусь! Не РФ, как государство, а Коммунистическая партия должна осудить некоторые страницы своей истории, вольно или невольно ставшие трагическими для народов СССР.
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
без здравого национализма

вот это номер. Сорта сами знаете чего
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Никто там советского периода не чурается, мало обсуждаются некоторые его моменты. Хотя, надо отдать должное, и не отрицаются.

Вы давно кроме новостей что нибудь смотрели? ... Новости еже секундное явление и не делают отпечаток на мозг молодого поколения. А худ фильмы посмотрите и станет ясно. Вот "Недавно" обсуждали (если память мне не изменяет вы отписывались по "движение вверх") во флуде, я сразу скептически отнёсся к данному творению - и что же по итогу? Вчерашний разбор (badcomedian) по косточкам данного, произведения подтверждает мои опасения . Думаю стоит эту беседу перенести во "флуд"
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§ Макарыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
...А чучелко из мавзолея пора б вынести, и прикопать где-нибудь по-тихому.

Думаю, не предавшему дело Ленина народу принимать решение о судьбе его могилы. Для начала у китайцев разрешение спроси, чья очередь в Мавзолей никогда не пересыхает. Они-то продолжают жить по его заветам, что не помешало им стать второй (а может уже и первой) экономикой мира, не предавая идей коммунизма и принципов социализма.
.
Ленин это не просто "чучело" и не просто личность, это Событие - не только советского, а общемирового порядка. Это точка отсчета внедрения социалистических идей по всему Миру. "Мировой Капитал", имея живой пример успехов Советского социалистического государства, стараясь избежать распространения мировой революции пролетариата, ради сохранения своего права на владение средствами производства и права распределения прибавочной стоимости, был вынужден начать улучшать социальные условия трудящихся.
По-сути, всеми социальными благами в современных капиталистических государствах их народонаселение обязано именно Ленину как Событию. Ведь и 8-часовой рабочий день и равные права мужчин и женщин и доступность образования и здравоохранения - это все достижения именно Советского социалистического государства, которые капиталистическим странам пришлось перенимать, а значит нести на это затраты частного капитала.
"Капиталу" выгодно всячески очернить память о первой социалистической революции и личностях, к ним причастным - эта революция залезла в карман "Капиталу" продолжает там шарить в виде обязанности обеспечения социальных условий пролетариата. "Капитал" не пожалеет сил и средств по очернению и объявлению преступным всего, что связано с коммунизмом и, в следствие этому, всех социалистических ценностей, объявляя это неэффективным, неудавшимся, преступным экспериментом, параллельного закручивая гайки на горле своей "щедрости" по отношению к пролетариату. "Капитал" не допустит сохранения памяти о всем хорошем, что принесла социалистическая революция - на поверхность всегда будут извлекаться только черные страницы из прошлого, многократно тиражироваться, гипертрофированно преувеличиваться. Все хорошее будет высмеиваться и принижаться. Нам сейчас со всех сторон объясняют, что так как сейчас - это честно, справедливо и правильно. А так как было раньше - преступно, дико и варварски. И чтоб вопросов не возникало, почему общенародное имущество вдруг стало чьей-то личной собственностью, нам объясняют, что все общенародное, было создано незаконно в результате действий преступной советской власти с подачи упыря Ленина. А нынешние владельцы все получили законно в результате честной демократической приватизации по общемировым цивилизованным правилам.
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§ Макарыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Национализм здравым не бывает. Патриотизм-да.

Национализм это уважение своей нации. Ничего плохого.
Высокомерное отношение к другим нациям это нацизм, а не национализм.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Kairat stayer


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Сообщений: 14
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, Сталин мастерски использовал в 1920-х годах послевоенную слабость Германии, а в 1930-х - Великую депрессию в США.


Он не только слабость немцев и американцев использовал, речь за Сталина, из источника откуда вы черпали информацию (Комсомольская правда):

Сталин был очень прагматичным человеком, - говорит Юрий Голанд, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. - Специально была создана легенда, что мы сами провели индустриализацию. Мол, мы такие умные и великие, но нам пришлось пойти на огромные жертвы. На самом деле все было не совсем так.Чтобы навсегда оставить индустриализацию в глазах народа как «беспримерный подвиг освобожденного пролетариата, руководимого партией большевиков и гениальным Сталиным», генсек расстрелял всех, кто так или иначе был связан с закупками импортного оборудования. Сотни высококлассных инженеров в конце 30-х годов оказались «врагами народа» и «вредителями». Фактически благодаря их работе СССР смог подготовиться к ­войне с фашистской Германией и победить. Но история объявила героями совсем других людей.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если их план осуществится, то следующий шаг, думаю, - претензии к России с целью получения компенсации.


Форум который прошел в Брюсселе «Новый Казахстан» и лица принявшие участие в его работе, не представляют интересы, каких либо официальных органов или структур страны. При этом, не имеют полномочии и решения по данному вопросу не принимают.
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
"движение вверх"

) Ошибаешься, не смотрел, и не обсуждал, соответственно. Вообще на фильмы времени в последнее время почти нет.
Вечером иной раз сериалы какие и посмотрю одним глазом. Много их сейчас снимают, именно о том времени, и знаешь, в отнюдь не отрицательных тонах, не без подонков, но в целом с сожалением. За детством и молодостью ностальгируют. Как, впрочем, каждый из нас. Все мы родом оттуда.
Но тем не менее дела большевиков... что сделано то сделано.
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Ленин это не просто "чучело" и не просто личность, это Событие - не только советского, а общемирового порядка. Это точка отсчета внедрения социалистических идей по всему Миру. "Мировой Капитал"

А не Карла Маркс?)
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:

Вопрос не в том ЧТО нам досталось от Ленина и советской эпохи в виде материальных благ. Вопрос КАК эти блага и за счет чего создавались. То что это блага-сомнений как раз нет.
Результат оправдывает средства? Ну, ну.
Опять же про его "величие"...велик был Маркс со своими идеями, Ленин лишь последователь. Вот только Карла никого не убил, он был теоретик. А Ленин? По горло в крови. Фанатик, реализовавший идею гения, а воспользовались этим по итогу...те кто сейчас типа не при делах по отношению к тем временам, но при всех благах. Которые успешно прихватизировали ВСЁ, когда в идеи играть надоело.
И всё равно кто и о чём из властьпридержащих поёт о предшевственниках, все они одним миром мазаны.
Анархизм-высшая форма человеческой организации)))
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