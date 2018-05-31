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§ NG.kz
Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета. Позже Министр юстиции объяснил норму законопроекта, закрепляющую за Первым Президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.
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§ Макарыч
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подарок к приближающемуся дню рождения?
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§ 112
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12428
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и правильно..
А то Елбасы уйдет, Елбасы уйдет и что будет с нами..
В принципе метод Амана Тулеева и Владимира имеет быть место и у нас..
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* Горожанин_kst
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то Елбасы уйдет, Елбасы уйдет и что будет с нами..

"Султан наш отец, властелин и повелитель. Вам, слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. Погибните вы все без него. Но в нашей великой стране чёрной ночной змеёй ходит враг, и хочет лишить он вас великой опоры. И свидетель тому - тайная гибель султана Кутуза" (с)
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§ 112
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12428
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. П

Мы да, по сути своей мы слабаки..
Я например, меня раньше воспитали в школе так, что без меня и моего участия на самом верху должно все решаться..
От меня требовалось выучиться 10 классов, поступить на учебу и если надо в армию.
Жениться в 22 года.
Работать на благо Родины и воспитывать детей.
В 75 благополучно умереть..
Ну посадить дерево там и дом построить, это уже байка в 90х узнал..
Всё.
Ни к чему новому, а тем более заботам по переизбранию президентов, нас не учили..
Как и воле характера, как и самостоятельности, как и какой то там хватке за жизнь..
А потому мы не готовы, наши дети не будут готовы и дети их детей..
Ну разве только лет через 150..
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* Горожанин_kst
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

150? Боюсь ОН столько не протянет...
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§ 112
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12428
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Боюсь ОН с

Дело то по сути не в нем..
Дело в нас..
В нашем воспитании и то, как мы это по образу и подобию передаем это чувство нашей молодежи..
Вот если бы не было интернета, она ни о чем таком и не знала бы и мы тем более..
Да, потому мы тщательно оберегаем ее, режем интернет, режем какие то новости, чтоб никто не узнал..
Вот когда через лет 150 уже они отойдут от этого, тогда то можно и говорить об их ответственности, об их гражданской позиции, об их долге..
И не важно что там будет, парламент или президент среднеазиатских стран второго созыва третьего ответвления глобальной Азии..
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