Цитата: 112:

Ну тут палка о двух концах как говорится..

Вон, у Драка спроси как немцы живут. Осудили нацистов, многие были чьими-то дедами. Примирились со своей историей и живут дальше. Потомки победителей и проигравших в единой стране, сейчас самой мощной в Европе.

Тут также, не каяться (чем сами виноваты?да и тех перед кем виноваты давно уж нет), а осудить. Тем самым свою адекватность показать, в оценках прошлого, а значит и настоящего.

29 лет прошло с развала Союза, активные действующие лица эпохи уже ушли. Время справедливых оценок пришло. НЕ судилища, а справедливого разбора. Всякое было в том времени. Много ужасного, но и великого не меньше.

...А чучелко из мавзолея пора б вынести, и прикопать где-нибудь по-тихому. А сверху танковую дивизию прогнать, чтоб следа от места того не осталось.