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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1291
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Читаете не те издания ;-)
Кто развил США и образование страны не подскажите? :lol:
Или Вас там всех клинит на прошлом СССР?

[Исправлено: elektron, 31.05.2018 - 11:43]
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* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Добрый дедушка, а?! А какой последовательный в своём "человеколюбии"

Добрый-добрый!
Цитата:
Горожанин_kst:
“Кто не работает, тот не должен есть”

Передёргивать и взывать к чувствам зачем? Вы что пропагандист?
Давайте если вы не согласны с тезисом, перевернём его - "Кто не работает, тот должен есть" вы согласны? надо полагать согласны, а согласны ли окружающие?
Цитата:
Горожанин_kst:
Всё ради идеи, всё ради создания расы себе подобных зомби.

Походу создали, только не большевики. Ведь в 91 не могут же зомби развалить СССР? :lol: Или могут?
Я теряюсь в вашем пустопорожнем мыслевыражении.Цитата:
Горожанин_kst:
а значит всё прежнее "до основания.."

Да, вы не знакомы с истматом. Цитата:
Горожанин_kst:
Стойкое нежелание осудить всё это безобразие неизбежно будут использовать всякого рода проходимцы, под самыми подлыми соусами.

А вы точно не пропагандист-антисоветчик?
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* Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это уже к делу не относится, не так ли?


Не так, всё взаимосвязано, было Государство, с большой буквы, простой Советский многонациональный народ пережил не один голод в разные времена и годы, раскулачивание,коллективизацию, конфискацию имущества, различные репрессии, депортации, войну и.т.д. Но так и не построил светлого будущего, к которому стремились, тут не надо говорить. что всё было плохо, нет ни в коем случае, лично для меня было больше радостных моментов и событии.
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* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Федя

Федя, даже если кто-то кого-то осудит, то ничего не помешает провести ещё суды. И записать в виновные кого будет выгодно нынешней конъюктуре. Я думаю что ты это знаешь и понимаешь, ты просто человек такой - антисоветчик :lol: :-)
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну тут палка о двух концах как говорится..

Вон, у Драка спроси как немцы живут. Осудили нацистов, многие были чьими-то дедами. Примирились со своей историей и живут дальше. Потомки победителей и проигравших в единой стране, сейчас самой мощной в Европе.
Тут также, не каяться (чем сами виноваты?да и тех перед кем виноваты давно уж нет), а осудить. Тем самым свою адекватность показать, в оценках прошлого, а значит и настоящего.
29 лет прошло с развала Союза, активные действующие лица эпохи уже ушли. Время справедливых оценок пришло. НЕ судилища, а справедливого разбора. Всякое было в том времени. Много ужасного, но и великого не меньше.
...А чучелко из мавзолея пора б вынести, и прикопать где-нибудь по-тихому. А сверху танковую дивизию прогнать, чтоб следа от места того не осталось.
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* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не так, всё взаимосвязано

я не спорю про связь только то что ты описал уже не связано непосредственно с голодом. Так что думаю эта информация излишня
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* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Примирились со своей историей и живут дальше.

Что с чем ты примиряешь судя? Если кто это делал умерли кого с кем ты собрался примирять? Я примирился с историей, а ты не можешь. Тебе надо осудить - это ли примирение?
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* Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
антисоветчик

Хуже, я анархист убеждённый. И чем казарменней режим, тем больше протестов в мятежной душе.
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* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
...А чучелко из мавзолея пора б вынести, и прикопать где-нибудь по-тихому. А сверху танковую дивизию прогнать, чтоб следа от места того не осталось.

80-90-ые прошли, а в головах всё тоже. В чём рациональное зерно предложенного? Просто какая то детская обида.
Дорогой горожанин (земляк) тебя чего-то понесло
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