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§ NG.kz
Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планируется, что состав Совбеза будет формировать Президент по согласованию с председателем совета. Позже Министр юстиции объяснил норму законопроекта, закрепляющую за Первым Президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.
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§ Макарыч
Re: Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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