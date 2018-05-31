|Цитата:
Горожанин_kst:
Добрый дедушка, а?! А какой последовательный в своём "человеколюбии"
Добрый-добрый!
Цитата:
Горожанин_kst:
“Кто не работает, тот не должен есть”
Передёргивать и взывать к чувствам зачем? Вы что пропагандист?
Давайте если вы не согласны с тезисом, перевернём его - "Кто не работает, тот должен есть" вы согласны? надо полагать согласны, а согласны ли окружающие?
Цитата:
Горожанин_kst:
Всё ради идеи, всё ради создания расы себе подобных зомби.
Походу создали, только не большевики. Ведь в 91 не могут же зомби развалить СССР? Или могут?
Я теряюсь в вашем пустопорожнем мыслевыражении.Цитата:
Горожанин_kst:
а значит всё прежнее "до основания.."
Да, вы не знакомы с истматом. Цитата:
Горожанин_kst:
Стойкое нежелание осудить всё это безобразие неизбежно будут использовать всякого рода проходимцы, под самыми подлыми соусами.
А вы точно не пропагандист-антисоветчик?