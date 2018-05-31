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§ NG.kz
Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На берегах реки Тобол в Костанае уже установили 5 знаков "Купание запрещено", еще 6 установят сегодня. Об этом "НГ" сообщил во время установки знака возле Корейского моста начальник городского управления по ЧС Абиль УРАЗОВ.
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§ лимон
Re: Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с такой погодкой и знаки не нужны
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§ Сергей_я
Re: Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
с такой погодкой и знаки не нужны

Мда уж. Что есть то есть. Не припомню такого ветреного и холодного лета за свои 30 годов.
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* Volonter
Re: Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 31.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это так по-нашему - сделать платные пляжи и просто запретить купаться в остальных местах...
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