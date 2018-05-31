elektron Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1291

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:26 Цитата: лимон:

, или это местное "изобретение"

Ну на изобретение, не тянет

А как эксперимент, не плохая идея. Если работать будет...

У нас тоже давно есть разделение мусора. Бумага-Стекло (бесплатно)- Упаковки(пластик и пр.) и так называемый рест мюль (куда всё остальное не сортируемое скидывается). А ещё есть био мюль (съестные и прочие излишности, которые можно в землю переработать) Но не везде работает. Люди не хотят сортировать или не могут. Так у нас в доме на 110 квартир блок, те. всего 440, 4-ре блока. Много таких "недотёп" поэтому ограничились "рестмюлем" и бумагой. Хотя разделение для всех было бы дешевле.