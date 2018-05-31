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§ NG.kz
Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые урны сделаны из металла и окрашены в разные цвета, чтобы различать, какой мусор в них бросать: желтая — для стекла, синяя — для пластика, зеленая — для бумаги и красная — для прочих отходов.
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§ лимон
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а толку? подъезжает дворник с большой уроной на колесиках и всё ссыпает туда :-)
или какой-то новый способ очистки урн уже есть?
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* Victor Yang
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а толку? подъезжает дворник с большой уроной на колесиках и всё ссыпает туда
или какой-то новый способ очистки урн уже есть?

Подъезжают четыре дворника и каждый забирает своё. Или один подъезжает четырежды. Но вероятнее всего - будут свои "собиратели" у хозяев этих урн. Но это, по-моему, мелочи. Лучше договориться с жильцами и попросить их сортировать, убрав плату за вывоз мусора. Правда, учитывая мышление наших людей, так будут делать не все.
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§ лимон
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Подъезжают четыре дворника и каждый забирает своё. Или один подъезжает четырежды. Но вероятнее всего - будут свои "собиратели" у хозяев этих урн. Но это, по-моему, мелочи.


т.е. сразу затраты умножаем на 4, или как обычно по ходу дела будут "дорабатывать"

p.s. в Москве и Астане не видел урн подобных на остановках, или это местное "изобретение"
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§ elektron
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1291
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
, или это местное "изобретение"

Ну на изобретение, не тянет ;-)
А как эксперимент, не плохая идея. Если работать будет... :-x
У нас тоже давно есть разделение мусора. Бумага-Стекло (бесплатно)- Упаковки(пластик и пр.) и так называемый рест мюль (куда всё остальное не сортируемое скидывается). А ещё есть био мюль (съестные и прочие излишности, которые можно в землю переработать) Но не везде работает. Люди не хотят сортировать или не могут. Так у нас в доме на 110 квартир блок, те. всего 440, 4-ре блока. Много таких "недотёп" поэтому ограничились "рестмюлем" и бумагой. Хотя разделение для всех было бы дешевле. :oops:
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§ лимон
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас тоже давно есть разделение мусора


даже на остановках?
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§ elektron
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1291
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
даже на остановках?

Не на остановках нет. Что то пропустил :oops:
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* Victor Yang
Re: Урны для раздельного сбора мусора появились на остановках...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
т.е. сразу затраты умножаем на 4, или как обычно по ходу дела будут "дорабатывать"

Это будут уже частные затраты - хозяина этих урн. Видимо, оправдано.
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