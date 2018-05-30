amduscias Re: До свидания, детский сад! #30





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Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата: Макарыч:

Одна, одна ;) С 4-х наверное более правдоподобно

Ну, каждому свое. Я лично помню с 2-х, и всё! И вовсе не по фото. А по ярким впечатлениям. Например, помню, как лежала в больнице и пришла тётя с дочерью. Так я у двоюродной сестры пыталась вырвать игрушку из рук, причем, с шумом. А она такая крупная была по сравнению со мной, стоит, ни на миллиметр не сдвинется и самодовольно лыбится. Я даже помню, как люди, прогуливающиеся во дворе больницы смотрели на всю эту неприглядную сцену и как меня родственники пристыдили за истерику, а сестру за жадность. С тех пор я перестала закатывать истерики, а сестра перестала быть жадной. И, да, игрушка досталась всё-таки мне. Тётя сказала сестре: "Как можно не дать ей игрушку? Она же чуть не умерла. А тебе мы новую купим". На том и разошлись. И ещё много чего помню, даже помню, какие рыбы плавали в аквариуме у родителей. Их точно нет на фото.))



[Исправлено: amduscias, 31.05.2018 - 14:38]