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§ NG.kz
До свидания, детский сад!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши дети сегодня покидают детский сад и переходят в новый этап жизни и мы, родители, хотим искренно поблагодарить работников детского сада №27.
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§ amduscias
Re: До свидания, детский сад!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6260
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.05.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Одна, одна ;) С 4-х наверное более правдоподобно

Ну, каждому свое. Я лично помню с 2-х, и всё! И вовсе не по фото. А по ярким впечатлениям. Например, помню, как лежала в больнице и пришла тётя с дочерью. Так я у двоюродной сестры пыталась вырвать игрушку из рук, причем, с шумом. А она такая крупная была по сравнению со мной, стоит, ни на миллиметр не сдвинется и самодовольно лыбится. Я даже помню, как люди, прогуливающиеся во дворе больницы смотрели на всю эту неприглядную сцену и как меня родственники пристыдили за истерику, а сестру за жадность. С тех пор я перестала закатывать истерики, а сестра перестала быть жадной. И, да, игрушка досталась всё-таки мне. Тётя сказала сестре: "Как можно не дать ей игрушку? Она же чуть не умерла. А тебе мы новую купим". На том и разошлись. И ещё много чего помню, даже помню, какие рыбы плавали в аквариуме у родителей. Их точно нет на фото.))

[Исправлено: amduscias, 31.05.2018 - 14:38]
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