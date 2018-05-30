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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пора уже и ОМ - оздоравливаться.
Ходатайствую, перед Редакцией..


перед чм это то ВАЩЕ. святое дело.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13898
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
иттина она всегда рядом.

По все видимости всётаки - Гараж... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По все видимости всётаки - Гараж..


завидуешь. сам то . в мои годы..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну может до ЧМ, наберу комментов 100 без бана. :lol: тогда и дадут ПП.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. 8-)
Руководители ВАДА посмотрели футбол Австрия - Россия и приняли решение разрешить игрокам сборной России принимать допинг. Ричард Макларен, говорят, даже плакал и просил прощения у Мутко.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13898
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
завидуешь. сам то . в мои годы..

Да,Алекс. Был у меня в Тарановке-металлический
гараж.Покрашенный в синий цвет.Краску-брал
на ТРМЗ.Та двигателя красили синей краской.
Когда переехал в Убаганское,построил себе-
шлакоблочный. В железном было - интересней.
Стоял он не возле дома. Пиво было Рудненское.
А в Убагане гараж стоял возле дома. Но там
лес - был рядом... :lol: :oops: :oops: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да,Алекс.


время у тебя етсь построй . гараж.
а то я вдруг приеду. где время проводить будет.?
не в нашем же ресторане с виталом. .
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну может до ЧМ, наберу


да две недели осталось.
шефа пригласили.
интересно. кто еще приедет.
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