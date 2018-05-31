Цитата: Макарыч:

и пофиг, что тема массового голода в 30-е годы была актуальна и для России (сами себе "голодомор" устроили?) и для Украины и для Европы и (о боже) даже для США



Прошу прошения, что из контекста фразу вырвал. Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года, действительно коснулся многих народов, в том числе и американцев, тем не менее, они по мере необходимости нам помогали и неоднократно нас спасали. Еще во время Царской империи был голод (1892 год), в США создали «Комитет помощи голодающим», сотни тысяч тонн продовольствия и лекарств переправили. В сети есть картина знаменитого художника Айвазовского «Раздача продовольствия».

В 9921-1922 годы продразверстка и засуха дали свои плоды и в союзе начался голод и эпидемии, к США обратился за помощью Патриарх Тихон, США снова пришли на помощь. Главную помощь оказала американская организация ARA. Всего же было спасено более 10 миллионов советских граждан. Последнее с 1992 по 1997 год ВВС США Provide HOPE - авиационная доставка продовольствия из США. Всё передавалось бесплатно, ну и Ленд-лиз во время войны, тоже свою неоценимую помощь оказала.