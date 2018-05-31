Макарыч Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 683

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:31 Отлично и все по делу.

Даже предвижу дальнейшее развитие темы "голодомора":

Кто проводил "голодомор"? - большевики.

Где располагалось главное руководство большевиков? - в Москве.

Москва столица чего? - России.

В России основное население кто? - русские.

Кто во всем виноват? - ...

и пофиг, что местными событиями руководили функционеры местного розлива и, зачастую, той же национальности.

и пофиг, что тема массового голода в 30-е годы была актуальна и для России (сами себе "голодомор" устроили?) и для Украины и для Европы и (о боже) даже для США

и пофиг, что у власти большевиков не было каких-то угроз, исходящих именно от казахов, как от нации и поэтому план целенаправленного истребления казахов даже не мог родиться - у этого не было никаких предпосылок

Просто надо высосать из пальца политическую причину голода (который безусловно был), придать этой политической причине нацианалистическую окраску, за счет этого привлечь на свою сторону самую радикальную, маргинальную часть электората (чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить) и на этом коне попытаться взять власть в свои руки, не задумываясь, как потом погасить разожженный националистический пожар и получится ли его контролировать



[Исправлено: Макарыч, 31.05.2018 - 11:55]