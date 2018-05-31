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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. В публикациях СМИ и выступлениях на митингах, посвященных этой дате, зачастую вспоминают и о погибших от массового голода в начале 30-х годов прошлого столетия.
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§ Макарыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично и все по делу.
Даже предвижу дальнейшее развитие темы "голодомора":
Кто проводил "голодомор"? - большевики.
Где располагалось главное руководство большевиков? - в Москве.
Москва столица чего? - России.
В России основное население кто? - русские.
Кто во всем виноват? - ...
и пофиг, что местными событиями руководили функционеры местного розлива и, зачастую, той же национальности.
и пофиг, что тема массового голода в 30-е годы была актуальна и для России (сами себе "голодомор" устроили?) и для Украины и для Европы и (о боже) даже для США
и пофиг, что у власти большевиков не было каких-то угроз, исходящих именно от казахов, как от нации и поэтому план целенаправленного истребления казахов даже не мог родиться - у этого не было никаких предпосылок
Просто надо высосать из пальца политическую причину голода (который безусловно был), придать этой политической причине нацианалистическую окраску, за счет этого привлечь на свою сторону самую радикальную, маргинальную часть электората (чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить) и на этом коне попытаться взять власть в свои руки, не задумываясь, как потом погасить разожженный националистический пожар и получится ли его контролировать

[Исправлено: Макарыч, 31.05.2018 - 11:55]
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* Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
Kairat stayer


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Сообщений: 6
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Кто во всем виноват? - ...
и пофиг, что местными событиями руководили большевики местного розлива и той же национальности.


Времена такие были, может не стоит искать виноватых. Да и молодёжь больше знает чем некоторые взрослые, именно за те периоды. Ребёнок недавно в школе экзамен сдавала по истории Казахской ССР, волей не волей пришлось поинтересоваться что там указано, при этом в учебниках на мой взгляд всё правильно расписано ничего лишнего и про отдельные национальности там речь вообще не идёт. Следует отметить, что с 1925 по 1933 годы Ф.И.Голощекин (настоящее данные Шая Ицикович Исаков) занимал должность секретаря Казахстанского ВКП (первого секретаря ЦК Компартии Казахстана), всё под его руководством осуществлялось. Да попробовал бы кто нибудь против политики партии или лично Голощекина выступить, незамедлительно оказался бы в местах не столь отдалённых, всё шло по цепочке раскулачивание,коллективизация, конфискация скота, голод. К 1933 году из более 40 млн. голов скота, осталось одна десятая часть, более 4 млн. голов. Впоследствии голода и связанных с ним эпидемий умерло 2 млн. 400 тыс. коренного населения или 49% от общего числа. Не думаю, что целенаправлено было организовано, однако, скот был практически единственным источником пропитания народа ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.
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