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§ NG.kz
До свидания, детский сад!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32741
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши дети сегодня покидают детский сад и переходят в новый этап жизни и мы, родители, хотим искренно поблагодарить работников детского сада №27.
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§ kbkz1980
Re: До свидания, детский сад!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.05.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,какой стог :lol:
Я была восспитанной городской девочкой
На маракасах играла в муз.зале на празднике дружбы народов :lol:
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* Victor Yang
Re: До свидания, детский сад!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10675
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не надо врать. память у детей до трех лет-- нет ее..

Так в сад до 6 ходят.
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§ alex_60
Re: До свидания, детский сад!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На маракасах и


благодаря тебе теперь буду знать. что это такое

//Мара́кас[1] или мара́ка (исп. maraca, мн. ч. maracas) — древнейший ударно-шумовой инструмент коренных жителей Антильских островов — индейцев таино, разновидность погремушки, издающей при потряхивании характерный шуршащий звук.////
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§ alex_60
Re: До свидания, детский сад!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так в сад до 6 ходят.


точно. а еще ясли раньше были.
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§ Обликоморале
Re: До свидания, детский сад!
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Раньше до 7 ходили.
Особенно во времена Алекса.
ПС: Гыы, с садика, правда через время , нет нет с двумя приятелями до сих пор общаюсь.
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§ alex_60
Re: До свидания, детский сад!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот честно помню с треьего года. по фоткам. с мамой на санях на лошади по лесам Наурзумским. потом брат старший, приезжал, вырезал на деревьях , имя . одно.. фотки то лежат.. но их нет нет. дети в Самаре . мои племянники.
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§ elektron
Re: До свидания, детский сад!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чего давали?

декретный отпуск, или как он там называется?
я правда в ясли был отдан, финансы не позволяли сидеть со мной. Но я не в обиде ;-)
Чудное время было :lol: В хорошем смысле
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§ amduscias
Re: До свидания, детский сад!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не надо врать. память у детей до трех лет-- нет ее..

Здрассссьте! Может у Вас лично такая тяжелая амнезия. Не надо обобощать. Я лично себя помню с 2-х лет. И я уверена, что не одна такая
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§ Макарыч
Re: До свидания, детский сад!
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 31.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я лично себя помню с 2-х лет. И я уверена, что не одна такая

Одна, одна ;) С 4-х наверное более правдоподобно
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§ elektron
Re: До свидания, детский сад!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну каждому своё. Я лично тоже себя лет с 2-ух помню. Как в яслях на горшок ходили. причём у воспитателей это хорошо получалось, дома нет нет да в штанишки бывало делал. Хотя лет через 30-ть детство вернётся наверное :lol:
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§ alex_60
Re: До свидания, детский сад!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я лично тоже себя лет с 2-ух помню


по фоткам. по фоткам я "помню" себя с рождения.
не надо путать. амнезия. думать надо головой.
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§ alex_60
Re: До свидания, детский сад!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я конечно не он. но детский альбом есть.
у сына. моего.
первые улыбки. прочее.
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§ elektron
Re: До свидания, детский сад!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по фоткам. по фоткам я "помню" себя с рождения.не надо путать. амнезия. думать надо головой.

Ну фотографии, это тоже инструмент. Про амнезию я не говорил и слова.
Память штука сложная, фрагментами "помнит"
Я например могу свой вчерашний день по деталям расписать. А вот что было неделю, месяц, год назад в какой конкретный день?
Вряд ли кто сможет, чего уж говорить про 2-3-5- летнем возрасте. Фрагменты... 8-)
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* Victor Yang
Re: До свидания, детский сад!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10675
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
декретный отпуск, или как он там называется?

Нее. 3 года он стал уже в 80-х. До этого - год или полтора.
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