Отличная статья о некомпетентности, ограниченности и скудоумии одних и еще здравых людях и поступках... жаль, что единичных.



Цитата: У тополя легко пускаются в рост новые ветки взамен обрезанных. Даже на голом стволе. По мере утолщения новых веток обрезок ствола не выдерживает нагрузки и буквально разламывается. Дерево погибает.



К этому абзацу добавлю наглядных картинок... для тех, кто оголтело покрывает оболвание ... и для Витька)))

Тополя были обрезаны 5 лет назад... Да, дали поросль, да, радовали крупным листом.

Через 4 года ветви начали валиться, как и пишет Елена.













Что скажите трясущиеся от страха и боящиеся больших деревьев, опять ваша безопасность под угрозой?

Ну а полная гибель этих деревьев не за горами.