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§ NG.kz
Под девизом «Резать к чертовой матери!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32740
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Который год в Костанае в список уходных работ за зелеными насаждениями включают их безжалостное уничтожение. Происходит это то ли по недомыслию, то ли по какому-то дьявольскому плану, но ни мнение общественности, ни здравый смысл не останавливают этот патологический процесс.
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§ 112
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль конечно что костанайцы равнодушные в большинстве своем..
Начиная от парка с лебедями и заканчивая вот этим..
Ну наверно так и надо в принципе, не спрашивать теперь их..
Любого в реале спроси - любой ответит мне по барабану..
Ну в интернете только для порядку повозмущается..
Наверно прежде всего виноваты мы сами, каждый..
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* Victor Yang
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всё-таки как звучит задание на закупки этих услуг? Может, стоит давить на заказчиков, чтобы подробнее это описывали, а к подобным действиям подрядчиков относились как к ненадлежащему исполнению?
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§ kbkz1980
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.05.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году тоже была в шоке от такой обрезки во дворе,сейчас зелень с порослей пошла,аккуратно красиво стало.
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§ yudjin
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья о некомпетентности, ограниченности и скудоумии одних и еще здравых людях и поступках... жаль, что единичных.

Цитата:
У тополя легко пускаются в рост новые ветки взамен обрезанных. Даже на голом стволе. По мере утолщения новых веток обрезок ствола не выдерживает нагрузки и буквально разламывается. Дерево погибает.


К этому абзацу добавлю наглядных картинок... для тех, кто оголтело покрывает оболвание ... и для Витька)))
Тополя были обрезаны 5 лет назад... Да, дали поросль, да, радовали крупным листом.
Через 4 года ветви начали валиться, как и пишет Елена.






Что скажите трясущиеся от страха и боящиеся больших деревьев, опять ваша безопасность под угрозой?
Ну а полная гибель этих деревьев не за горами.
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§ alex_60
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, стоит давить на заказчиков, чтобы подробнее это описывали, а к подобным действиям подрядчиков


описывать. контора которая пилит всем известна
общество инвалидов. акмолинская область.
ловко придумал. абая..
следующий?.
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* Victor Yang
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В прошлом году тоже была в шоке от такой обрезки во дворе,сейчас зелень с порослей пошла,аккуратно красиво стало.

Автор уверяет, что новые ветки будут разрушать ствол со временем. Кстати, лет ...надцать назад также обрезали деревья возле ДК "Юность" в КЖБИ - и ничего, не погибли.
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§ Serg_Jyk
Под девизом «Резать к чертовой матери!»
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 31.05.18 - 10:33
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