Цитата: Seviriya:

или написать на сайт акимата?

салкенова, пробовал-знаю... А смысл? ума и здравого подхода варварскому отношению к деревьям это не добавит! Цитата: Seviriya:

или он вам не родной?

нет конечно, родня - это по крови родные.

Тебе, для справки: Родственник (родня) - человек, имеющий общих предков с кем-то, то есть связанный с ним отношением родства.