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§ NG.kz
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32740
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На одном из участков вдоль пр. Аль-Фараби, возле офиса НПП «Атамекен», высокие здоровые деревья вырубили под корень. 26 мая здесь остались только два грубо обрезанных пня. Эту новость горожане восприняли болезненно.
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§ Горожанин_kst
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый думает о себе любимом, о личных выгодах и удобствах. На общее удобство, безопасность, здоровье плевать, если стоит выбор между личной выгодой и общим благом. Будет возмущатся варварской обрезкой деревьев в городе, одновременно корчуя площадку под парковку перед особняком- типичный образчик. Двойная мораль во всём.
Город уродуют не одно десятилетие, лицо уничтожают, а никаких активных действий горожан нет. Кинотеатр, бассейн с лебедями, скверы...
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§ yudjin
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

и всё это называется скудоумие и потребл...тство!
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* Seviriya
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
скудоумие

а акиму сказать слабо? :lol: :lol: :lol: :lol: или написать на сайт акимата? а НАН? или он вам не родной?
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§ Serg_Jyk
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 31.05.18 - 10:42
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§ yudjin
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
или написать на сайт акимата?

салкенова, пробовал-знаю... А смысл? ума и здравого подхода варварскому отношению к деревьям это не добавит! Цитата:
Seviriya:
или он вам не родной?

нет конечно, родня - это по крови родные.
Тебе, для справки: Родственник (родня) - человек, имеющий общих предков с кем-то, то есть связанный с ним отношением родства.
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* Seviriya
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:47
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* Seviriya
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:52
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