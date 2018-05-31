112 Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12407

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:29 Жаль конечно что костанайцы равнодушные в большинстве своем..

Начиная от парка с лебедями и заканчивая вот этим..

Ну наверно так и надо в принципе, не спрашивать теперь их..

Любого в реале спроси - любой ответит мне по барабану..

Ну в интернете только для порядку повозмущается..

Наверно прежде всего виноваты мы сами, каждый..