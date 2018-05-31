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§ NG.kz
Под девизом «Резать к чертовой матери!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Который год в Костанае в список уходных работ за зелеными насаждениями включают их безжалостное уничтожение. Происходит это то ли по недомыслию, то ли по какому-то дьявольскому плану, но ни мнение общественности, ни здравый смысл не останавливают этот патологический процесс.
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§ 112
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль конечно что костанайцы равнодушные в большинстве своем..
Начиная от парка с лебедями и заканчивая вот этим..
Ну наверно так и надо в принципе, не спрашивать теперь их..
Любого в реале спроси - любой ответит мне по барабану..
Ну в интернете только для порядку повозмущается..
Наверно прежде всего виноваты мы сами, каждый..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Под девизом «Резать к чертовой матери!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10672
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всё-таки как звучит задание на закупки этих услуг? Может, стоит давить на заказчиков, чтобы подробнее это описывали, а к подобным действиям подрядчиков относились как к ненадлежащему исполнению?
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