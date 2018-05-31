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§ NG.kz
Встреча с медведем в уральской тайге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце февраля - начале марта 2018 года сотрудник ДВД Костанайской области Александр МОРОЗ побывал на плато Маньпупунер. Это геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нем расположены семь так называемых столбов выветривания - каменные «болваны».
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§ amduscias
Re: Встреча с медведем в уральской тайге
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6258
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.05.18 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гид начал махать палками, кричать, свистеть, мы тоже стали что-то делать.


Вот таких умников, которые палками махать начинают мишки обычно и задирают. А потом медведь виноват. Повезло этим. Уж гид то должен был знать... Я фигею...

[Исправлено: amduscias, 31.05.2018 - 02:09]
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§ amduscias
Re: Встреча с медведем в уральской тайге
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6258
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.05.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ужасная красота


Вот это как?
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§ 112
Re: Встреча с медведем в уральской тайге
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.05.18 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер..
Для того столько физических сил нужно..
Духовных, чтобы так подготовиться..
Не каждому дано..
Эх, почему мы выбрали интернет сидение..
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