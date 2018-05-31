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§ NG.kz
Зачтет ли ПКСК ремонт?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32736
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы, владельцы четырех квартир, за свой счет купили материал для замены стояка, чеки имеются. Меняли нам сантехники из ПКСК. До этого председатель говорил, что ПКСК планирует поменять стояк, но, как обычно, это были просто слова.
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§ kbkz1980
Re: Зачтет ли ПКСК ремонт?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.05.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправьте,если ошибаюсь,ПКСК делает только аварийный латочный ремонт кровли безвозмездно-даром)))
Если вы перекрыли полностью кровлю и возможно с заменой карниза,то это ваша добрая воля.
Товарищи жильцы,пора уже привыкнуть вкладывать в ремонт свои кровные,а не расчитывать на ПКСК,нервы будут целее.
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