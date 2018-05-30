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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пора уже и ОМ - оздоравливаться.
Ходатайствую, перед Редакцией..


перед чм это то ВАЩЕ. святое дело.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
иттина она всегда рядом.

По все видимости всётаки - Гараж... :lol: :oops:
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