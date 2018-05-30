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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ни при делах.

Что то Алекс - пропал. Сутки уже прошли

Вот если бы я при такой жаре - в гараже-
сидел? Алекс,ответь... :lol: :oops: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Шурик говорил, что у него сегодня вроде дача. Вчера погудел, сегодня на свежем воздухе оздоравливается небось.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
на свежем воздухе оздоравливается

Пора уже и ОМ - оздоравливаться.
Ходатайствую, перед Редакцией... :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ходатайствую, перед Редакцией...

только за, поддерживаю :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
elektron:

Данке шон, herrы :lol:
Мне и так не жмет, если честно.
И мое время придет.
Оковы тяжкие падут.
Темница рухнет - и свобода. 8-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас стая, по виду, школьниц-выпускниц попросила купить в лабазе бухлишка. Ну я взял пять тыщ таньга и сквозанул дворами. Казахстанская молодежь должна расти здоровой. ЗОЖ алга.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну я взял пять тыщ таньга и сквозанул дворами.

что на такси не хватило? :lol: 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну я взял пять тыщ таньга и сквозанул дворами.

Бедные девочки,они тебя приняли наверное -
за БОМЖа,думали,что ты сдачу себе -оставишь,
а ты их,мягко говоря "кинул!... :-o
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.05.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сквозанул дворами.

Вродя возраст у вас ужо не беговой :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вродя возраст у вас ужо не беговой

да он с такими деньжищами быстрее Марика на такси побежит :lol:
Чего не сделаешь ради здоровья молодого поколения ;-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Зачем такси, я круг сделал и в свою бричку сел тих тихом.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты шо, я в цивильном был одет. Улыбался. Вот мелкие проказницы и доверились.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Тю, я со спортом до сих пор дружу. Зарядка там, гантели, гири. Иногда в качалку заныриваю. Потрындеть. :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
говорил, что у него сегодня вроде дача. В

иттина она всегда рядом.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да, всем добрый вечер.
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