Обликоморале Re: Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд... #4





(Пользователи) Сообщений: 4587

Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:47 Цитата: Seviriya:



Ты бы хоть понимала что такое секвестр, тут он при чем? Какя гос. власть ограничение на активы Нацфонда нашего наложила, поведуй?))

И причем тут физ. лица и нацфонд.

Лишь бы с умничать. Хмъ.