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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заехал в Жас канат и был приятно удивлен..
Цифровизация пошла им на пользу..
Теперь в таких вот пакетиках по 400 тенге.
Без пакетиков 300 за кг..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как же без дачи..
Клубника цветет и пахнет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огурцы посажены посередине тут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кусты малины к сбору урожая в скором времени готовы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати картошка племяша уже появилась на свет..
Не помню кто то мне говорил что ее глубоко закопали..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять 25!..

Цитата:
Ваш земляк: Оцифрованный просёк эту фишку, эту вашу недоработку и воспользовался ею. Разве это справедливо?!


Жизнь вообще не справедливая штука..
Мы не стадо, чтобы быть одинаковыми..
И еще раз, что за "фишка", выкладывание фото?
Когда это было нарушением и в коем веке?
Я на премодерации в 9000 комментариев всегда выкладывал фото и это мне как то помогало?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров: Вы комментируете статьи на сайте и общаетесь в форуме для набора определенного количества сообщений? Или все-таки для того, чтобы выразить свою точку зрения?


Хех..
Земляк тут только ради меня..
Со мной в технаре учился и не знал меня..
Тут уже 9 лет и жалуется и жалуется и даже в ветке Валентина 17 раз нажаловался только на меня..
Зачем, чтобы наверно познать меня?
А что в технаре не подходил ко мне?
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Ответить Новый топик
Страница 765 из 765«1...763764765
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