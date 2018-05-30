Цитата: Тимур Гафуров: Вы комментируете статьи на сайте и общаетесь в форуме для набора определенного количества сообщений? Или все-таки для того, чтобы выразить свою точку зрения?



Хех..

Земляк тут только ради меня..

Со мной в технаре учился и не знал меня..

Тут уже 9 лет и жалуется и жалуется и даже в ветке Валентина 17 раз нажаловался только на меня..

Зачем, чтобы наверно познать меня?

А что в технаре не подходил ко мне?