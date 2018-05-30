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§ NG.kz
Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32732
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ночью 31 мая температура будет 5-10, местами 13 градусов, а днем - 19-24, местами 28 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Первые дни июня также будут отмечены дождями, а 2 июня июня возможны гроза и град.
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§ Алиса
Re: Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4131
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.05.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в последний день мая нас ждут дождь, гроза, шквал и местами град Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31158?1527686069

вывод: не ходите на работу , не вылезайте из домов... :oops:
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