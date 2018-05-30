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§ NG.kz
До свидания, детский сад!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32732
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши дети сегодня покидают детский сад и переходят в новый этап жизни и мы, родители, хотим искренно поблагодарить работников детского сада №27.
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§ drakon
Re: До свидания, детский сад!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эхх. Ни одного дня в садике детском не - провёл.
Уличное воспитание - получил.Мама нас - воспитала.
Мне кажется - даже неплохо... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Re: До свидания, детский сад!
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У тебя тоже была своя "уская"?))
Трактора под откос не пускал?)
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* Seviriya
Re: До свидания, детский сад!
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
три детских сада, но нет приятных воспоминаний. :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: До свидания, детский сад!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10670
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.05.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
три детских сада, но нет приятных воспоминаний.

Сочувствую.
Цитата:
drakon:
Ни одного дня в садике детском не - провёл.
Уличное воспитание - получил.Мама нас - воспитала.

А как же работа? Неужто мама не работала?
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§ elektron
Re: До свидания, детский сад!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как же работа? Неужто мама не работала?

Так тогда вроде до трёх лет давали ;-)
О в пять я уже тоже сам и картошку с яичницей пожарить или борщ иль какой другой суп подогреть мог. Время другое было.
Это сегодня они до 5-ти лет в памперсах ходят :lol:
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§ 112
Re: До свидания, детский сад!
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой садик..
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§ 112
Re: До свидания, детский сад!
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12404
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять я в садике..



Эх..
Куда ушло ты детство..
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