Цитата: Victor Yang:

А как же работа? Неужто мама не работала?

Так тогда вроде до трёх лет давали

О в пять я уже тоже сам и картошку с яичницей пожарить или борщ иль какой другой суп подогреть мог. Время другое было.

Это сегодня они до 5-ти лет в памперсах ходят