drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12256





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13895

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:45 Цитата: alex_60:

ни при делах.

Что то Алекс - пропал. Сутки уже прошли



Вот если бы я при такой жаре - в гараже-

сидел? Алекс,ответь...