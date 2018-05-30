dandiv Re: ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 585

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:31 Решил я тут проверить свои поступления, пытаюсь зайти - пишет Ошибка. В целях соблюдения требований информационной безопасности, необходимо пройти процедуру перерегистрации. Думаю ладно, сделаем - жмем регистрация, вводим все необходимые данные и упс... Ошибка. Вкладчик с указанными реквизитами не найден в базе данных фонда. Немного отхожу от увиденного, звоню в call-центр. Спрашивают через какой браузер захожу (у меня мозилка 52.8.0 esr), советуют через хром. Захожу через хром, при регистрации то телефон не принимает, то ИИН. Версия 49-ая хрома, просто лицензия XP, а на нее выше уже нет версий. Ищем комп с новым хромом, нашли - все регистрируется и работает. Так что не пугайтесь ошибки об отсутствии вкладчика в базе, сперва смотрим версию браузера, обновляем по необходимости и пробуем заново