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≡ ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для выявления пассивных участников пенсионной системы сотрудники ЕНПФ проанализировали базу вкладчиков и начали кампанию по отработке индивидуальных пенсионных счетов, на которые не поступают пенсионные взносы.
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§ dandiv
Re: ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил я тут проверить свои поступления, пытаюсь зайти - пишет Ошибка. В целях соблюдения требований информационной безопасности, необходимо пройти процедуру перерегистрации. Думаю ладно, сделаем - жмем регистрация, вводим все необходимые данные и упс... Ошибка. Вкладчик с указанными реквизитами не найден в базе данных фонда. Немного отхожу от увиденного, звоню в call-центр. Спрашивают через какой браузер захожу (у меня мозилка 52.8.0 esr), советуют через хром. Захожу через хром, при регистрации то телефон не принимает, то ИИН. Версия 49-ая хрома, просто лицензия XP, а на нее выше уже нет версий. Ищем комп с новым хромом, нашли - все регистрируется и работает. Так что не пугайтесь ошибки об отсутствии вкладчика в базе, сперва смотрим версию браузера, обновляем по необходимости и пробуем заново ;-)
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